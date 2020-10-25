الصدر: مندسون يحاولون اخراج التظاهرات عن سلميتها

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، حول ظهور بعد المشاغبين المندسين بين الشباب في تظاهرات اليوم بالعراق....

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