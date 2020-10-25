تظاهرات في العراق بذكرى الإحتجاجات ضد الفساد +فيديوهات

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المحافظات العراقية، اليوم الاحد، خروج آلاف المواطنين في تظاهرات لاحياء ذكرى "انتفاضة تشرين"....

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