التوصل الى معلومات حول قتلة الهاشمي

2020/10/25 | 17:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن احمد ملا طلال الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاحد، التوصل الى معلومات حول قتلة الخبير الامني الدكتور هشام الهاشمي.

وقال طلال في بيان، تابعه PUKmedia: انه تم التوصل إلى معلومات تفصيلية سيعلن عنها قريبا، حول المتهمين باغتيال الخبير الأمني الراحل الهاشمي.

وكان مسلحون مجهولون، قد اغتالوا في 2020/7/6، الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، أمام منزله في منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد.

كان الراحل، وهو من مواليد 1973، أول من أماط اللثام عن قيادات داعش في كُلٍ من العراق و سوريا، حيث افصح عن أسماء ومعلومات تخص قيادات التنظيم وآلية عملهم، كما اصدر عدة ومنها كتاب (عالم داعش) وكتاب (نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق) وكتاب (تنظيم داعش من الداخل) بالاضافة الى أكثر من 500 مقالة وبحث منشور في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية عن الجماعات المتطرفة.

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