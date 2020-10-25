الاقليم يسجل انخفاضا باعداد الاصابات بكورونا

2020/10/25 | 17:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الأحد، عن تسجيل 860 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 241، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت كالاتي:

1- الفحوصات:

* اجراء 5009 فحصا جديداً.

* 1402 في اربيل ، 688 في السليمانية، 143 في كرميان، 2746 في دهوك، و30 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 860 اصابة جديدة.

* 330 في اربيل ، 109 في السليمانية، 28 في كرميان، 383 في دهوك، و10 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 454 حالة جديدة.

* 133 في اربيل ، 17 في السليمانية، 26 في كرميان، 258 في دهوك، و20 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 26 حالة وفاة.

* 4 في اربيل ، 6 في السليمانية، 11 في دهوك، و3 في حلبجة.

6- احصائية عامة:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 600963 فحصا، 215614 في اربيل ، 139662 في السليمانية، 240476 في دهوك، 5211 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 68044 اصابة، 24543 في اربيل ، 20970 في السليمانية، 20230 في دهوك، 2301 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 39661 حالة، 17083 في اربيل ، 11458 في السليمانية، 8981 في دهوك، 2139 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 26094 حالة، 6793 في اربيل ، 8387 في السليمانية، 10832 في دهوك، و82 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 2289 حالة، 667 اربيل ، 1125 في السليمانية، 417 في دهوك، و80 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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