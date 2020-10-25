التعادل الأيجابي  يحسم ديربي العاصمة بغداد بين الزوراء والشرطة في أفتتاح الدوري العراقي 

2020/10/25 | 17:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة ديربي بغداد بين الشرطة والزوراء في قمة الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح فريق القيثارة الخضراء اهداف المباراة اولاً عن طريق امجد عطوان في الدقيقة 21.



لم تمر سوى سبع دقائق حتى تمكن النوارس من تعديل الكفة عن طريق اللاعب محمد رضا في الدقيقة 28 […]

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