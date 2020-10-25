انطلاق منافسات الدوري الممتاز الكروي بحضور النجوم الراحلين (صور)

2020/10/25 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انطلقت اليوم، الأحد منافسات الدوري العراقي الممتاز لموسم 2020-2021 بمواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الزوراء والشرطة.





وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (25 تشرين الأول 2020)، إنه "افتتح الدوري العراقي الممتاز لموسم 2020-2021، بدقيقة صمت على الراحلين لنجوم الرياضة العراقية بسبب جائحة فيروس كورونا".

وجرت المباراة بدون حضور جماهيري، فيما تزينت مدرجات الملعب بصورتين للاعبين الراحلين احمد راضي وعلي هادي وكلاهما لعب لنادي الزوراء، كما رفعت لافتات تستذكر اخرين، وما تزال المباراة مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

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