2020/10/25 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الشرطة مع الزوراء، اليوم الأحد، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري العراقي الممتاز.



وأحرز أمجد عطوان هدف الشرطة في الدقيقة 20، فيما سجل محمد صالح هدف التعادل للزوراء في الدقيقة 27.



وفي الجولة نفسها فاز الديوانية على النجف بهدف دون رد، سجله […]

التدوينة الدوري العراقي الممتاز..



التعادل يحسم لقاء الشرطة والزوراء ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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