السيد مقتدى الصدر يتهم مندسين بمحاولة إخراج الثورة عن سلميتها

2020/10/25 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مندسين بمحاولة إخراج الثورة عن سلميتها.

وطالب السيد الصدر الحكومة بفتح الطرق وإعادة هيبة الدولة، وإلا فإن هذا يدل على تواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة، داعيا في الوقت نفسه الحكومة الى بسط الأمن وردع الوقحين.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 25, 2020

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