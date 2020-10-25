العراق.. انخفاض ملحوظ بأعداد المصابين بفيروس كورونا مقارنة بالأيام الماضية

2020/10/25 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا انخفاضا ملحوظا وبواقع ألفين وخمسمئة وأربع وخمسين إصابة في عموم البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الحصيلة المنخفضة نسبيا رفعت مجمل عدد الإصابات الى أربع مئة وواحد وخمسين ألفا وسبع مئة وسبع إصابات، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في موقفها الوبائي الذي نشرته على موقعها، والذي كشفت فيه عن تسجيل خمس وخمسين حالة وفاة بالفيروس، وهو ما يرفع عدد الوفيات الى عشرة آلاف وست مئة وثلاث وعشرين حالة.

بالمقابل أعلنت الوزارة تماثل ثلاثة آلاف ومئة وأربعين مصابا للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الى ثلاث مئة وواحد وثمانين ألفا وثلاث مئة وتسع وأربعين حالة.

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