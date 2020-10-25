مكتب القائد العام : هجمات بالرمانات اليدوية استهدفت القوات الامنية وسط بغداد

2020/10/25 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم

الاحد، وقوع هجوم برمانات يدوية استهدف

القوات الامنية وسط بغداد.

وقال اللواء رسول، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، "شهدت العاصمة ب

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