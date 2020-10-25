اللواء رسول: ندعو المتظاهرين الى عدم السماح للمحسوبين عليهم برمي الحجارة والقناني الحارقة على القوات الامنية

2020/10/25 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق باسم القائد العام، اللواء

يحيى رسول، اليوم الأحد، المتظاهرين

السلميين إلى عدم السماح للمحسوبين

عليهم برمي الحجارة والقناني الحارة

على القوات الأمنية.

وذكر رسول في بيان مقتضب، أن "القوات

ال

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