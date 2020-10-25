الرصافة تحدد مواقع الإصابات الجديدة بكورونا

2020/10/25 | 17:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الأحد، تسجيل 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 139 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، مؤكداً شفاء 529 حالة جديدة من مصابي الفيروس التاجي ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 51894.



وقال الساعدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الاول 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 371 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:"

139 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الرصافة 17 حالةقطاع النهروان 23 حالة قطاع بغداد جديدة 32 حالة قطاع الاعظمية 52 حالة قطاع المدائن 15 حالة

- 232حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية •مدينة الصدر 46 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية , الشعب 9 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 357 .316 .314 , 331البلديات 17 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, 6 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصرية الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 , 703 , 708 •, الزعفرانية 11 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 11 حالة محلة 903, 905, • , 302 , 310 , 314 , 311 ,

الاعظمية 25 حالة محلة, 314حي تونس 6 حالات محلة .



302 , 301 , 303 العبيدي 5 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769 .



حي الزهراء3 حالات محلة , 757 , 759 , ,حي النصر حالة واحدة , 773• حي السلام حالة واحدة , 408 الحسينية 11 حالة محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات المعامل 3 حالات محلة 799 , 796 718,710• زيونة 4 حالات محلة 716, • شارع السعدون حالة واحدة محلة 101 • الجادرية حالتين محلة 923, 911 • باب الشيخ حالة واحدة محلة 121 • الطالبية 3 حالات محلة 322, 332, 321 • المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,• الصليخ 6 حالات محلة 304, 326, • الحرية 7 حالات , 417 , 418 • حي النصر حالة واحدة • حي القاهرة6 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المدائن19 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية الوردية , جسر ديالى , الرياض•

• بسماية 3 حالات عمارة 108 • حي تونس حالتين محلة 300 • شارع المغرب حالتين محلة 304,

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 58614 توفي منهم 1342 للاسف فيما اكتسب الشفاء 51894 ومتبقي قيد العلاج 5378".

كما أعلن الساعدي، "شفاء 529 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 51894 حالة".

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