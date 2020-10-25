رسول: مجموعة محسوبة على المتظاهرين ترمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات

2020/10/25 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، عن جرح إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني بعد قيام مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم”.

واضاف رسول، “الا انه ومع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني، ومازالت هذه المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد، في حين تواصل القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها”.

واكد، ان “هذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون، وسوف تستمر قواتنا الامنية في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة”.

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