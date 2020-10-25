مسلحون يختطفون مهندسا يعمل لدى منظمة UNDP شرق الرطبة

2020/10/25 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مجموعة مسلحة اختطفت مهندسا يعمل لدى منظمة UNDP شرق الرطبة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة اختطفت مهندسا يعمل لدى منظمة UNDP على الطريق الدولي السريع أثناء عمله في احد الجسور المدمرة ٥٠كم شرق الرطبة".

واضاف انه "تم اختطاف المهندس مع سيارته الشخصية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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