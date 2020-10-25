الفرق بين قانون الناجيات الايزيديات في العراق وقانون الاعتراف بالابادة الايزيدية في كندا

2020/10/25 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد اسماعيل في كندا قدمنا (كـ يزدا ونادية والجالية الايزيدية في كندا) بطلب لاعضاء البرلمان الكندي للاعتراف بالابادة الجماعيةواعادة توطين الناجيات للعلاج النفسي، ومع الطلب مجموعة من المستندات والمعلومات التي تؤكد حصول ابادةجماعية بحق الايزيديين في العراق. بعد عدة اجتماعات ومؤتمرات صحفية ورسائل الكترونية بالايميل لجميع النوابوعمل لعدة اشهر، صدر قانون بتصويت جميع الاعضاء من …

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