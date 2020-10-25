كوفيد -19: الفلسفة والدرس في علاقتنا بالبيئة - زهير الخويلدي

2020/10/25 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي الترجمة :" هل يمكن للغة والمفاهيم أن تعبر عن حقيقة حقيقية؟ بمعنى آخر، هل نحن قادرون على فهم الواقع من خلال الكلمات التي نستخدمها؟ يبدو لي أننا نحاول فقط فهم الأشياء والظواهر وما إلى ذلك.



هل لدينا معرفة حقيقية بأنفسنا وما يحيط بنا؟ ما الذي قد يبدو واضحًا في تصورنا ألا يكون ألف حجاب من الأصالة؟نحن نستخدم عبارة كوفيد 19 لدعم فرضياتنا.



دعونا نأخذ كأغراض عمل، ثلاث (03) كلمات متكررة جدًا في الخط ......





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