2020/10/25 | 18:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عن نجاح حملة التلقيح الوقائية المجانية ضد مرض الحمى القلاعية التي نفذتها الدائرة و بنسبة نجاح تفوق ال ١٠٠٪؜ .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة البيطرة تعلن نجاح حملتها الوقائية المجانية ضد الحمى القلاعية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة البيطرة تعلن نجاح حملتها الوقائية المجانية ضد الحمى القلاعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).