2020/10/25 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء..

شهدت ساحات التظاهر في كربلاء، الاحد، انقسامات بصفوف المتظاهرين، تزامنا مع انطلاق التظاهرات في العاصمة بغداد.

وقال مراسل /المعلومة/ ان تظاهرات كربلاء تأخرت بانطلاقتها عن المحافظات الاخرى إذ بدأ توافد المتظاهرين على ساحة التربية المخصصة للتظاهرات منذ تشرين العام الماضي في الرابعة عصرا وما بعدها، ولم تشهد الساحة زخما كبيرا لغاية الان.

واضاف ان تجمع سلميون عبر عن مخاوفه من حدوث خروقات أمنية واعمال شغب ودخول بعض المندسين كما حدث في التظاهرات السابقة، ما جعله ينقل نشاطه الى ساحة سيد جودة.

ويشار الى ان كربلاء شهدت انتشارا امنيا مكثفا تطبيقا للخطة الامنية التي وضعتها الجهات الامنية لحماية المتظاهرين.



انتهى25ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. انسحابات وانقسامات بين المتظاهرين وسط حضور ضعيف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. انسحابات وانقسامات بين المتظاهرين وسط حضور ضعيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).