2020/10/25 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الأحد، عن وقوع الحكم الإسباني خوان مارتينيز مونويرا، الذي أدار كلاسيكو الأمس بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير، في خطأ غير متوقع.

وحضرت صافرة مونويرا في الكلاسيكو ليدير القمة الكروية بين البارسا والريال لأول مرة في تاريخه التحكيمي، و يخلق حالة من الجدل بسبب احتساب ركلة جزاء لمصلحة سيرخيو راموس في الشوط الثاني من اللقاء.

و خسر برشلونة موقعة الكلاسيكو بثلاثية لهدف في عقر داره، بملعب الكامب نو، في اللقاء الذي جرت وقائعه لحساب مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني.

و أوضحت آس أن:" مونويرا كتب في تقرير المباراة أن المباراة أقيمت في ملعب بينيتو فيامارين " في إشبيلية – ملعب فريق ريال بيتيس " ، مفيدةً بأن الحكم كان مرتبكاً في الدقائق الأولى من المباراة وبدلاً من كتابة الكامب نو ، كتب ملعباً آخراً.

و أفادت الصحيفة أن:" خطأ مونويرا يبقى حتى الآن متواجداً على الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم ، علماً بأنه انتشر كالنار في الهشيم واستغله البعض لمهاجمة الحكم بعد أخطائه الجدلية في الكلاسيكو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطأ غريب في تقرير حكم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطأ غريب في تقرير حكم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).