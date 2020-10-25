المئات يتظاهرون في الديوانية في ذكرى تظاهرات تشرين

2020/10/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ تظاهر اليوم المئات من المواطنين في محافظة الديوانية في الذكرى الاولى لتظاهرات تشرين .وانطلقت التظاهرة من جامع المصطفى باتجاه ساحة الشهداء وسط الديوانية .وطالب المتظاهرون بمحاكمة قتلة المتظاهرين واجراء الانتخابات المبكرة ومحاربة الفاسدين واقرار قانون الاحزاب وغيرها ./انتهى

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