الكاظمي يؤكد أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها

2020/10/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم، وفي نفس الوقت الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها .واشار الكاظمي ، خلال زيارته اليوم الأحد، مقر قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية، للاطمئنان على أداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين في تظاهرات اليوم ، الى توجيهاته السابقة في التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة إزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة التفقدية، مجمل الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها القوات الأمنية لضمان سلمية التظاهرات وسلامة المتظاهرين، فضلاً عن تأمين الممتلكات العامة والخاصة./انتهى5

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