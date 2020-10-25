الكاظمي يزور مقر قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية

2020/10/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي،اليوم الأحد، مقر قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية، للاطمئنان على أداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين خلال تظاهرات اليوم./انتهى5

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