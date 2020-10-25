شاهد.. احياء ذكرى تظاهرات تشرين بالمحافظات العراقية

2020/10/25 | 18:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج الالاف من الشباب في شوارع المحافظات العراقية الى جانب العاصمة بغداد لاحياء ذكرى تظاهرات تشرين الاولى في الديوانية والبصرة وذي قار وميسان....

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