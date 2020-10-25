هجوم برمانات يدوية على الامن وسط بغداد

2020/10/25 | 18:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن وقوع هجوم برمانات يدوية ومولوتوف استهدفت عناصر قوات الامن وسط العاصمة بغد...

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