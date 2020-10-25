الأردن يعلن إعادة فتح معابره البرية الحدودية مع السعودية وإسرائيل

2020/10/25 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – أعلن رئيس خلية الأزمة المتعلقة بوباء كورونا في الأردن العميد مازن الفرايا الأحد إعادة فتح أربعة معابر حدودية مع المملكة العربية والسعودية واسرائيل والضفة الغربية المحتلة إعتبارا من الخميس.وقال الفرايا في مؤتمر صحافي إن “الحكومة أتخذت قرارا بالأمس بإعادة تنظيم حركة المسافرين والشاحنات عبر بعض المنافذ الحدودية البرية إعتبارا من […]

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