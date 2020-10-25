لقاح كوفيد19… 30 يوماً تفصل العالم عن بدء “التطعيم”

2020/10/25 | 18:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الأحد، أن التاكد من فعالية وآمان فيروس كورونا المستجد سيتم بحلول أوائل ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن حملات التطعيم على نطاق واسع ستكون خلال العام القادم.

وقال فوسي في تصريحات لهئية الإذاعة البريطانية: “سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر، وبداية ديسمبر”.

وأضاف: “عندما تتحدث عن تطعيم نسبة كبيرة من السكان، بحيث يكون لديك تأثير كبير على ديناميكيات تفشي المرض ، فمن المحتمل جدًا ألا يبدأ ذلك حتى الربع الثاني أو الثالث من العام”.

ويبني الكثير من الأميركيين والأوروبيين آمالا كبيرا على نجاح لقاح “أكسفورد” الذي أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيكون جاهز في أقرب وقت.

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