إصابات بتظاهرات بغداد.. ورسول يتحدث عن استهداف عناصر أمنية بـ

2020/10/25 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية عراقية، الأحد، إن 37 متظاهرا و 14 من قوات الأمن أصيبوا بجروح في اشتباكات خلال تظاهرات شهدتها بغداد، فيما قال متحدث عسكري إن "محسوبين" على المتظاهرين ألقوا قنبلة يدوية باتجاه قوات الأمن وجرحوا عددا كبيرا منهم.

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