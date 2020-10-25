برلمان كوردستان يناقش اجوبة بارزاني وطالباني

2020/10/25 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة برلمان كوردستان، جميع البرلمانيين الى حضور الجلسة رقم 9 يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الرئاسة خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء 27 تشرين الاول 2020، داعية جميع البرلمانيين الى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

واضافت: ان جدول اعمال الجلسة يتضمن:

اولا" اجراء القراءة الاولى للمقترحات القانونية الاتية:

1 ـ مقترح قانون حماية شبكة المياه والمجاري في اقليم كوردستان

2 ـ مقترح قانون ادارة وحماية المياه في اقليم كوردستان

ثانيا: تسمية البرلماني عمر عبدالله عضوا في اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية.

ثالثا: مناقشة مساءلة اجوبة رئيس الوزراء ونائبه ووزير المالية وفق احكام المواد 70، 71، 73 من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان.

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