رواتب الموظفين.. حديث برلماني عن عدم تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ المطلوب

2020/10/25 | 18:07 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.



طالب عضو اللجنة المالية احمد مظهر الجبوري، الحكومة، بالسعي لايجاد بدائل سريعة لتوفير رواتب ا...

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