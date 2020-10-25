ذي قار تعلن موعد توزيع وجبة جديدة من الأراضي السكنية لعوائل الشهداء

2020/10/25 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن ديوان محافظة ذي قار، الأحد، موعد توزيع وجبة جديدة من قطع الأراضي السكنية المخصصة لعوائل الشهداء، مبينا انها تبلغ 1400 قطعة.





وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (25 تشرين الأول 2020)، إنه "سيوزع غدا الاثنين المصادف 26 تشرين الأول 2020، وجبة جديدة من قطع الأراضي السكنية المخصصة لعوائل الشهداء والفئات المشمولة حسب القانون"، لافتا إلى أن "التوزيع سيكون بإشراف محافظ ذي قار ناظم الوائلي ورئاسته وعضوية الدوائر ذات العلاقة، فضلا عن لجنة التوزيع المتخصصة".

وأضاف، أن "المحافظ الوائلي وجه الدوائر المعنية بتسهيل إجراءات منح قطع الأراضي السكنية لهذه العوائل الكريمة التي قدمت فلذات أكبادها فداء للوطن وجادت بهذه الكوكبة الخيرة من أبناء العراق الشجعان".

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