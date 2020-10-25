وزير التخطيط العراقي: موازنة 2021 لن تتضمن إدراج مشاريع جديدة إلا للضرورة

2020/10/25 | 18:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، اليوم الأحد، عن أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة والمقبلة، في ظل التداعيات التي أفرزتها الأزمة المزدوجة؛ المتمثلة بجائحة كوفيد-19 ، وقلة الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط.وجاءت تصريحات الوزير، …

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