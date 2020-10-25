صندوق إعادة الإعمار يخرج عن صمته بشأن ’قضية المحولات الكهربائية’

2020/10/25 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رد صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، الاحد، على تصريحات نيابية تتعلق بعقود تجهيز محولات كهربائية.



وذكر الصندوق في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الاول 2020)، انه "تعقيبا على تصريحات عضو مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة ديالى السيد همام التميمي بخصوص عقدي تجهيز محولات التوزيع سعة ( ٢٥٠ و ٤٠٠ كي في) المرقمة ٢٢٢ و ٢٤٢ ضمن الخطة الاستثمارية الموقعة في شهر كانون الاول لسنة ٢٠١٩ نود بيان مايلي: أنه لم يردنا اي شكوى او ملاحظة شفوية او تحريريه من قبل كهرباء ديالى بخصوص الموضوع مدار البحث بشكل رسمي، مع التنويه ان العقدين يشملان جميع المحافظات المحررة و عددها سبعة ( بغداد ، ديالى ، الانبار ،نينوى ،صلاح الدين ، كركوك ، بابل ) و لم يتم تاشير اي اشكال يخص فحص المحولات او المواصفات الفنية من قبل المحافظات اعلاه".

وأكد البيان أن "صندوق اعادة الاعمار ملتزم باعلى مستوى من الشفافية والرقابة فيما يخص مجال التعاقدات للمحولات وكافة الاجراءات تتم وفق السياقات الاصولية المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء".

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