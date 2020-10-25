اختطاف مهندس يعمل لدى منظمة اممية غربي الرمادي

2020/10/25 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاحد، باختطاف مهندس يعمل لدى منظمة اممية غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “مجموعة مسلحة قامت بعملية اختطاف المهندس عامر جدعان الفهداوي يعمل لدى منظمة الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في احدى الجسور المتضررة 50 كم شرق قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي”.

وأضاف، أن “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن الخاطفين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة”، مبينا انه “تم تشديد الإجراءات الامنية على مداخل ومخارج المنطقة للحيلولة دون هروب الخاطفين خارج المنطقة المستهدفة “.



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