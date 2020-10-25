2020/10/25 | 18:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الأحد، إن سلوك تركيا إزاء فرنسا “غير مقبول لاسيما أنه يأتي من بلد حليف”.

وأشارت إلى أن تركيا لم تبد أي “تنديد أو تضامن بعد العملية الإرهابية في كونفلان سانت أونورين”، وفوق ذلك، حسب بيان الوزارة، أضافت أنقرة “منذ أيام دعاية حاقدة ضد فرنسا تدل على إرادة في بث الكراهية ضدنا وبيننا، وشتائم مباشرة ضد رئيس الجمهورية تم التعبير عنها في أعلى مستوى للدولة التركية”.

وتابع بيان وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية القول إن “سفير فرنسا في تركيا قد تم استدعاؤه، نتيجة لذلك، ويعود إلى باريس هذا الأحد 25 أكتوبر 2020 للتشاور”.

يأتي هذا البيان بعد اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت فرنسا بأنها “تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان”، متسائلا بالقول “ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟” ليضيف بأن “ماكرون يحتاج إلى علاج عقلي”.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: سلوك تركيا غير مقبول ويبث الكراهية ضدنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: سلوك تركيا غير مقبول ويبث الكراهية ضدنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).