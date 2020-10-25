الموانئ تعلن توزيع قطع أراضٍ لموظفيها في محافظة البصرة

2020/10/25 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الاحد، عن مزايدة لبيع قطع الأراضي في قطعة 5 مقاطعة / 36 داودية وشط الترك لموظفيها، والتي كانت قد خصصت في وقت سابق في محافظة البصرة. وذكر مدير الشركة، فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “وحسب توجيهات الكابتن ناصر حسين الشبلي وزير …

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