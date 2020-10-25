نائب يطالب البنك المركزي بإثبات مصداقيته وشفافيته

2020/10/25 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، اليوم الاحد، البنك المركزي بإثبات مصداقيته وشفافيته في اعلان فواتير مبيعات الدولار من خلال نافذة البيع .

واكد الدراجي في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر، على “ضرورة ان يثبت البنك المركزي مصداقيته وشفافيته وان يعلن الفواتير والوثائق المقدمة مقابل بيع الدولار في نافذة بيع العملة وعكس ذلك سيكون شريكا في التزوير”.

وأضاف الدراجي، أن “الوضع المالي المتازم وضعف الواردات وخروج الدولار من البلد بحجة الاستيراد بدون واردات كمركية تتناسب مع حجم مبيعاته أسهم بشكل مباشر في تدمير اقتصاد البلد”.





واختت تغريدته بهاشتاغ “انقذوا اقتصادنا”.

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