عاجل | الكاظمي يزور مقار قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة والشرطة الاتحادية

2020/10/25 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

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*رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يزور مقار قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة والشرطة الاتحادية*الكاظمي يشدد على توجيهاته السابقة في التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة إزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة*الكاظمي: الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم*الكاظمي يؤكد أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها*المكتب الإعلامي: الكاظمي تابع مجمل الإجراءات التنظيمية والاحترازية لضمان سلمية التظاهرات وسلامة المتظاهرين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة

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