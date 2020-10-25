2020/10/25 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | دقيقة صمت على أرواح شهداء العراق وشهداء تشرين تلبية لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

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