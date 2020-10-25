2020/10/25 | 18:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأنبار..



اختطاف مهندس يعمل لدى منظمة الامم المتحدة

أفاد مصدر أمني، الاحد، باختطاف مهندس يعمل لدى منظمة اممية غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر إن “مجموعة مسلحة قامت بعملية اختطاف المهندس عامر جدعان الفهداوي يعمل لدى منظمة الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في احدى الجسور المتضررة 50 كم شرق قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي”.

وأضاف، أن “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن الخاطفين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة”، مبينا انه “تم تشديد الإجراءات الامنية على مداخل ومخارج المنطقة للحيلولة دون هروب الخاطفين خارج المنطقة المستهدفة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار.. اختطاف مهندس يعمل لدى منظمة الامم المتحدة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار.. اختطاف مهندس يعمل لدى منظمة الامم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).