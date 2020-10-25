كورونا “ينتكس” في الرصافة… تراجع للإصابات والوفيات وارتفاع “مطمئن” بالشفاء

2020/10/25 | 18:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.عبد الغني الساعدي عن تسجيل 371 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 139 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 371 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 139 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 17 حالة

قطاع النهروان 23 حالة

قطاع بغداد جديدة 32 حالة

قطاع الاعظمية 52 حالة

قطاع المدائن 15 حالة

– 232حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 46 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,

الشعب 9 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 357 .316 .314 , 331

البلديات 17 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, 6 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصرية

الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 ,

بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 , 703 , 708 •

, الزعفرانية 11 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 11 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 ,

الاعظمية 25 حالة محلة, 314

حي تونس 6 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 5 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

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حي الزهراء3 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

الحسينية 11 حالة محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

718,710•

زيونة 4 حالات محلة 716,

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية حالتين محلة 923, 911

باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

الطالبية 3 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,

الصليخ 6 حالات محلة 304, 326,

الحرية 7 حالات , 417 , 418

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة6 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المدائن19 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية الوردية , جسر ديالى , الرياض•

بسماية 3 حالات عمارة 108

حي تونس حالتين محلة 300

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 58614 توفي منهم 1342 للاسف فيما اكتسب الشفاء 51894 ومتبقي قيد العلاج 5378”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 529 حالة

الوفيات: 3

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