نفط ميسان يحصل على المركز الأول في بطولة العراق للرماية

2020/10/25 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/..حصل فريق نادي نفط ميسان للرماية على المركز الأول في بطولة اندية العراق للرماية.



وقال النادي في بيان ان البطولة أقيمت بمشاركة 51 نادياً و 152 لاعباً ، مشيرا الى ان لاعبة نفط ميسان فاطمة عباس فازت بلقب المشاركة الفردية.



وأضاف وفي المشاركة الفرقية فقد فاز باللقب فريق نفط ميسان المكون من […]

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