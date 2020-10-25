2020/10/25 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..أعلنت فرنسا السبت أنها استدعت سفيرها في أنقرة عقب تصريح للرئيس رجب طيب إردوغان شكك فيه بـ”الصحة العقلية” لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي اعتبرته باريس “غير مقبول”.



وتتواجه باريس وأنقرة في عدد من الملفات، بدءاً بالتوتر السائد في شرق المتوسط والنزاع في ليبيا وأيضاً في سوريا، وصولاً إلى الاشتباكات التي اندلعت أخيراً في ناغورني […]

التدوينة باريس تسحب سفيرها في أنقرة للتشاور..



بعد تصريحات أردوغان ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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