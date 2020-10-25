2020/10/25 | 18:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت نادي القوة الجوية عن تشكيلة الفريق لمواجهة الكهرباء مساء الاحد، ضمن الجولة الاولى لمنافسات الدوري العراقي الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة الصقور لمواجهة الكهرباء مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة الصقور لمواجهة الكهرباء مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).