مكتب القائد العام يحذر 3 فئات من أي فعل مخالف للقانون ويتوعد برد حازم

2020/10/25 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول

من سيحاول العبث بسلامة المتظاهرين او استهداف القوات الأمنية أو من يحاولون سرقة وحرق المؤسسات الحكومية سيرد عليه بحزم

من حق المتظاهرين ان يتظاهروا بسلمية دعما لمطالبهم

وضعت 3 اطواق قبل الدخول لساحات التظاهر لمنع من يحاول العبث واستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين

ألقينا القبض على عدد من يحملون الآلات الجارحة خلال الأيام الماضية من موعد تظاهرة ذكرى تشرين

لن نسمح لمن يحاول العبث بأمن المتظاهرين وسلامتهم

الأجهزة الأمنية لا تحمل أية أسلحة

عثرنا على حدث يحمل 61 قنينة ملوتوف لاستهداف القوات الأمنية

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