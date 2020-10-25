متظاهرون يحرقون اطارات ويقطعون عددا من الشوارع في الحلة

2020/10/25 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ اقدم متظاهرون غاضبون على قطع عدد من الشوارع في حي طيارة وحي الحكام وحي الصحة في مدينه الحلة بالاطارات المشتعلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن عددا من المتظاهرين قاموا بقطع عدد من الشوارع في مدينة الحلة بالاطارات المشتعلة .واضاف أن قوات الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق وفتح الشوارع"./انتهى

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