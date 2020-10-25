الكاظمي يوجه بإجراء اللازم بشأن تشغيل خريجي كليات القانون

2020/10/25 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجـه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بإجراء اللازم اصوليا ووفق القانون بالتنسيق مع الجهات المعنيـة بشأن تشغيل خريجي كليات القانون./انتهى5

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