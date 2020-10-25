نائب يطالب البنك المركزي باعلان فواتير مبيعات الدولار في نافذة بيع العملـة

2020/10/25 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي ، البنك المركزي لان يثبت مصداقيته وشفافيته باعلان الفواتير والوثائق المقدمة مقابل بيع الدولار في نافذة بيع العملة، وبخلاف ذلك سيكون شريكا في التزوير .وقال الدراجي ، في تصريح صحفي ، أن " الوضع المالي المتازم وضعف الواردات وخروج الدولار من البلد بحجة الاستيراد بدون واردات كمركية تتناسب مع حجم مبيعاته أسهم بشكل مباشر في تدمير اقتصاد البلد" .



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