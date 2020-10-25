الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على اخر المستجدات

2020/10/25 | 18:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة مقر قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة للاطلاع على اخر المستجدات الامنية....

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