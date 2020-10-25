"تشرين الصمود تعود" في العراق

2020/10/25 | 18:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية في البلا...

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