فرنسا تندد برغبة تركيا في

2020/10/25 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأحد، بما سماه "رغبة تركية في تأجيج الكراهية" ضد فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي لدى أنقرة سيعود إلى باريس "للتشاور" اعتبارا من الأحد.

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